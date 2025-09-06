Mulher é presa em Bataguassu após esfaquear marido em briga

Homem foi socorrido consciente e segue internado no hospital

Na noite de sexta-feira (5), a Polícia Militar prendeu uma mulher de 36 anos em flagrante após ela esfaquear o marido, de 25, em uma fazenda de Bataguassu, cidade a 295 quilômetros de Campo Grande.

O homem foi atingido no peito e levado consciente para o hospital, onde permanece internado. A faca usada no crime, com cerca de 10 centímetros de lâmina, foi apreendida.

Segundo o registro policial, o casal havia ingerido bebida alcoólica antes de iniciar a discussão. A mulher relatou que foi empurrada e provocada pelo marido, que a desafiou a esfaqueá-lo. Quando ele tentou agredi-la, ela reagiu com o golpe.

Ainda de acordo com a suspeita, não era a primeira vez que sofria agressões. Após o esfaqueamento, ela disse ter tentado conter o sangramento e pediu ajuda à irmã.

A mulher foi levada para a delegacia da cidade, onde permanece à disposição da Justiça.

Confira as redes sociais do O Estado no Facebook e Instagram