Mulher é agredida com faca e socos em Campo Grande

Caso foi registrado na Deam na noite de sexta-feira (5); suspeito não foi localizado

Na noite desta sexta-feira (5), a 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) registrou a ocorrência de agressão contra uma mulher de 46 anos, no bairro Parque dos Laranjais, na Capital.

Conforme o registro policial, a vítima foi atacada dentro de uma casa compartilhada na Avenida Euler de Azevedo, onde levou socos e golpes de faca. O suspeito, de 35 anos, não foi encontrado, apesar de a mulher ter indicado aos policiais o possível endereço dele.

A vítima foi socorrida e levada para a UPA da Vila Almeida, onde segue em observação médica. Segundo a polícia, o imóvel onde residem vítima e agressor é frequentado por pessoas que fazem uso de álcool e drogas.

