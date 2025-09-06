Motorista passa mal e bate em três carros no Bairro Caiobá, em Campo Grande

Acidente ocorreu na avenida Cachoeira do Campo; veículo tombou e condutora foi socorrida pelos bombeiros

Um acidente envolvendo um Ford K branco deixou o trânsito parcialmente interditado na avenida Cachoeira do Campo, no Bairro Caiobá, no final da manhã deste sábado (6). Segundo relatos, a motorista, de 56 anos, pode ter sofrido um mal súbito, perdendo o controle do veículo e atingindo três carros estacionados ao longo da via.

Com o impacto das colisões, o carro rodou e acabou tombando na pista. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para socorrer a condutora, que apresentava alterações físicas e relatou não se lembrar do acidente. Ela foi encaminhada à Santa Casa para atendimento médico.

Testemunhas contaram que os proprietários dos veículos atingidos estavam em uma casa de festas nas proximidades e foram informados do acidente após o ocorrido. Um trecho da avenida precisou ser interditado, gerando lentidão e exigindo atenção redobrada dos motoristas.

A Polícia de Trânsito esteve no local para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente. Até o momento, não há informações sobre os danos materiais aos veículos atingidos.

