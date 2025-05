Mulher é presa com maconha escondida em caixas de papelão em Três Lagoas

Droga havia sido enviada de Campo Grande por transportadora; carga renderia mais de 9 mil porções para venda

Uma mulher de 29 anos foi presa em flagrante na tarde da última quinta-feira (22), em Três Lagoas, após ser flagrada transportando maconha embalada entre produtos de uso doméstico. A droga, que tinha como origem a Capital, foi despachada via transportadora e recolhida pela suspeita no fim do dia.

De acordo com informações da Polícia Civil, a movimentação foi monitorada ao longo do dia por agentes da SIG (Seção de Investigação Geral) e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência), que haviam recebido denúncia sobre o envio da carga. Os policiais aguardaram no entorno da empresa de transportes e, no fim da tarde, observaram quando a mulher chegou ao local, retirou três caixas e as colocou em um veículo.

A abordagem ocorreu logo depois. Nervosa, a motorista afirmou que as caixas seriam repassadas a uma terceira pessoa a pedido de um homem preso, por um pagamento de R$300. Dentro das embalagens, havia nove tabletes de maconha disfarçados entre pacotes de macarrão e roupas.

Segundo estimativas da investigação, a quantidade de droga seria suficiente para produzir mais de 9 mil porções para venda, com valor de mercado próximo de R$20 mil.

A suspeita foi levada à Delegacia e autuada por tráfico de drogas. Como o caso não permite fiança, ela foi encaminhada à cela da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde ficará à disposição da Justiça.

