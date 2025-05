Fumacê passa por bairros Noroeste e Nasser nesta sexta em Campo Grande

Ação contra o Aedes aegypti ocorre das 16h às 22h; população deve manter portas e janelas abertas durante a aplicação

Nesta sexta-feira (23), o combate ao mosquito Aedes aegypti será reforçado em dois bairros de Campo Grande com a aplicação do Fumacê, técnica de borrifação de inseticida no formato ultrabaixo volume (UBV Pesado). As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), percorrerão as ruas do Jardim Noroeste e da Vila Nasser entre 16h e 22h.

O itinerário prevê aplicação nas ruas das Perdizes com das Dálias, no Noroeste, e na R. OvÍdeo de Paula Corrêa com R. José Ribeiro de Sá Carvalho, na Vila Nasser.

A orientação da Sesau é para que os moradores mantenham portas e janelas abertas no período da aplicação, facilitando a entrada do produto nos imóveis e aumentando sua eficácia contra os mosquitos adultos — especialmente as fêmeas, principais transmissoras de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya.

A operação pode ser suspensa em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, já que essas condições climáticas comprometem a eficácia do inseticida.

