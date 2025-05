UFMS encerra no domingo (25) inscrições para concurso com salários de até R$4,9 mil

São 48 vagas distribuídas entre a Cidade Universitária e câmpus do interior; prova será aplicada no dia 8 de junho



Termina neste domingo (25), o prazo para se inscrever no concurso público da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) para cargos técnico-administrativos em educação. São oferecidas 48 vagas para candidatos com formação de nível médio, técnico e superior, com salários que chegam a R$4.967,04, além de auxílio-alimentação de R$1.000,00.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), com taxa única de R$120,00 para todos os cargos. A prova objetiva será realizada em 8 de junho, somente em Campo Grande, com início às 8h e duração de quatro horas. Os portões serão fechados pontualmente no horário local. O resultado final será homologado em 16 de julho.

Entre os cargos de nível médio e técnico, estão vagas para Assistente em Administração (com salário inicial de R$3.029,90), Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório em diversas áreas (Biologia, Física, Química, Geoprocessamento), com remuneração semelhante. Já para o nível superior, os salários chegam a R$4.967,04, com vagas para Analistas de TI, Psicólogos, Auditores, Zootecnista, Bibliotecário e Médicos, com carga horária de 20 ou 40 horas semanais conforme a função.

As oportunidades estão distribuídas entre a Cidade Universitária em Campo Grande e os câmpus de Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e Terenos. Os candidatos aprovados poderão ainda ser convocados para atuação em outros câmpus, caso haja vagas durante a validade do concurso, conforme previsto em edital.

A avaliação será composta por 60 questões de múltipla escolha, divididas entre Língua Portuguesa (15), Língua Inglesa (5), Legislação (10), Raciocínio Lógico (10) e Conhecimentos Específicos (20). Cada área terá pontuação distinta, sendo exigido mínimo de 50% de acertos para aprovação e nota acima de zero em todas as disciplinas.

