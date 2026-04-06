Alerta de chuvas intensas coloca todo Mato Grosso do Sul sob risco até terça-feira

Aviso de perigo potencial prevê volumes de até 50 milímetros por dia e ventos de até 60 km/h em todas as regiões do Estado

Todo Mato Grosso do Sul está sob alerta de perigo potencial para chuvas intensas entre a manhã desta segunda-feira (6) e as 23h59 de terça-feira (7). O aviso prevê precipitação entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos com intensidade entre 40 e 60 quilômetros por hora.

O risco é considerado baixo, mas há possibilidade de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Em Campo Grande, a chuva já foi registrada no sábado e também no domingo, com pancadas em diferentes regiões da cidade. A tendência é de continuidade da instabilidade ao longo desta segunda e terça-feira.

A orientação é que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas, e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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