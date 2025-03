Mulher é presa após agredir filhos e ameaçar irmã, no distrito de Anhanduí

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher passou o dia consumindo bebidas alcoólicas e, ao chegar em casa, começou a agredir os filhos e também o pai, que estava na residência no momento. A Guarda Civil Metropolitana foi chamada para o local, e, mesmo na presença dos agentes, a suspeita tentou agredir os familiares em várias ocasiões.

Por envolver menores de idade, o Conselho Tutelar foi acionado para ficar com as crianças até que a situação fosse resolvida. Durante a elaboração do boletim de ocorrência, os guardas informaram que a mulher ameaçou de morte sua irmã mais nova, dizendo que a mataria. Ela também afirmou que só estava com as filhas por causa do benefício do Bolsa Família.

Como as crianças estavam dormindo, elas não foram ouvidas em depoimento especial, mas deverão ser questionadas em uma futura oportunidade.

A mulher foi presa em flagrante pelo crime de ameaça contra a adolescente. O caso foi registrado como vias de fato e ameaça, ambos no contexto de violência doméstica, além de submeter criança ou adolescente a constrangimento.