O prazo para entrar na lista de espera do Prouni 2025 termina nesta quinta-feira (27)

Os estudantes interessados em participar da lista de espera do Prouni (Programa Universidade Para Todos) para o primeiro semestre de 2025 devem manifestar a intenção até as 23h59 de quinta-feira (27). A inscrição é realizada online, através da página do Prouni no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, utilizando o CPF (Cadastro de Pessoa Física) e a senha da plataforma Gov.br.

Podem se inscrever todos os candidatos que não foram pré-selecionados nas chamadas regulares do Prouni 2025/1 ou que foram reprovados por não formação de turma. A nova divulgação dos pré-selecionados ocorrerá em 1º de abril, e os alunos da lista de espera deverão comparecer à instituição escolhida entre 1º e 11 de abril para comprovar as informações fornecidas no momento da inscrição.

Para bolsas integrais, a renda familiar bruta mensal per capita do candidato não pode ultrapassar um salário mínimo e meio (R$ 2.277, em 2025). Já para bolsas parciais, a renda exigida é de até três salários mínimos (R$ 4.554, em 2025) por pessoa da família. A documentação necessária inclui identificação do candidato e dos membros do grupo familiar, além de comprovantes de residência, de ensino médio, de rendimentos, e outros, conforme a situação.

O Prouni 2025 comemora 20 anos de existência, com mais de 3,4 milhões de estudantes beneficiados desde 2005. Neste ano, o programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em cursos de graduação em instituições de ensino superior privadas. A edição 2025 contou com 1,5 milhão de inscrições, das quais 768.296 foram para a primeira chamada. Foram oferecidas 338.444 bolsas em 1.031 instituições privadas em todo o país, sendo 203.539 integrais e 134.905 parciais.

Na primeira chamada do Prouni 2025/1, realizada no início de fevereiro, 197.080 estudantes foram pré-selecionados. A segunda chamada, divulgada no fim de fevereiro, convocou 86.373 pré-selecionados.

As instituições de ensino podem solicitar documentos adicionais, e todo o processo é gratuito. As informações oficiais sobre o Prouni estão disponíveis nos canais de comunicação do MEC.

Com Informações da Agência Brasil