Fazenda é alvo de assalto e tem prejuízo de R$ 30 mil em Dois Irmãos do Buriti

Uma fazenda localizada no município de Dois Irmãos do Buriti, a 117 km de Campo Grande, foi alvo de criminosos na madrugada de quarta-feira (26). Os bandidos invadiram o local entre 2h e 5h e levaram diversos objetos, deixando um prejuízo estimado em R$ 30 mil.

Conforme o registro policial, o proprietário da fazenda contou à polícia que só percebeu o furto ao amanhecer, quando foi ao curral para realizar a ordenha. Ele notou que o capô do trator estava aberto e, ao questionar um familiar sobre o ocorrido, ouviu que ninguém havia mexido no veículo. Ao verificar mais de perto, percebeu que o vidro da cabine do trator estava quebrado.

Ainda conforme o registro policial, entre os itens levados pelos criminosos estão pneus, estepe, GPS agrícola, ferramentas, baterias e outros objetos de valor. A soma dos prejuízos ultrapassa os R$ 30 mil.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil da região e está sob investigação. A polícia trabalha para identificar os suspeitos e recuperar os itens roubados. Até o momento, ninguém foi preso.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais