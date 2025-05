Mulher é ferida com facadas nas mãos após cobrar aluguel de inquilino em Campo Grande

Crime aconteceu na noite de sexta-feira (30) no bairro Taquaral Bosque; homem alegou legítima defesa, mas foi levado à delegacia

Uma mulher ficou ferida nas mãos após ser esfaqueada durante uma discussão com o inquilino, na noite de sexta-feira (30), no bairro Taquaral Bosque, em Campo Grande. Segundo a polícia, ela teria ido até a residência do homem para cobrar o aluguel atrasado.

Durante o encontro, os dois começaram a discutir e, em meio ao conflito, o suspeito atingiu a mulher com uma faca. A vítima sofreu cortes nas mãos e acionou a polícia.

O homem negou o ataque e alegou que a mulher o arranhou e o agrediu com um tapa no rosto, afirmando que o valor do aluguel já havia sido pago no dia anterior, quinta-feira (29). Apesar da versão apresentada, os policiais encontraram manchas de sangue em suas roupas e arranhões visíveis em seu corpo.

Ambos estavam exaltados quando os agentes chegaram ao local e foram encaminhados para a Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada). O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram