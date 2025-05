Anel viário de Campo Grande terá obras na BR-163 a partir deste sábado

Serviços serão feitos em horários alternativos e podem causar interdições parciais no trânsito

A partir deste sábado (31), motoristas que utilizam o anel viário de Campo Grande devem ficar atentos a obras de restauração do pavimento na BR-163, entre os quilômetros 468 e 484. Os serviços serão realizados pela concessionária CCR MSVia em dois períodos do dia: das 9h às 16h e das 20h às 4h, com objetivo de reduzir impactos no tráfego.

O trabalho inclui microfresagem e aplicação de um novo revestimento asfáltico conhecido como Tratamento Superficial Duplo (TSD), que utiliza duas camadas de emulsão asfáltica e pedras para melhorar a aderência dos pneus e aumentar a durabilidade da pista. Uma das novidades é o uso de asfalto com borracha, que promete menor impacto ambiental.

Durante a execução das obras, haverá interdições alternadas de faixas nos dois sentidos da rodovia, no sistema “pare e siga”. A recomendação é que os motoristas redobrem a atenção, reduzam a velocidade e sigam a sinalização instalada nos trechos em obras. Em caso de chuva, os serviços poderão ser interrompidos por segurança.

Informações em tempo real sobre o andamento dos trabalhos e as condições de tráfego podem ser consultadas no site ou pelo telefone 0800 648 0163, com atendimento gratuito.

