Mais de 100 médicos atendem nas urgências neste sábado (31); confira a escala de plantão

Maior reforço será no período da manhã, com 82 profissionais nas UPAs e CRSs de Campo Grande

A rede de urgência e emergência de Campo Grande vai contar com mais de 100 médicos neste sábado (31), segundo escala divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Os profissionais estarão distribuídos entre UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e CRSs (Centros Regionais de Saúde).

Pela manhã, o reforço será maior: são 82 médicos previstos, sendo 61 para atendimento adulto e 21 para o infantil. À tarde, a escala segue com 78 profissionais — 57 clínicos gerais e 21 pediatras. Já no turno da noite, a previsão é de 77 médicos, com 52 atendendo adultos e 25 disponíveis para casos pediátricos.

Entre as unidades com maior número de profissionais escalados estão as UPAs Leblon e Coronel Antonino. Já o CRS Coophavila II terá o menor efetivo do dia.

A escala completa detalha quantos médicos estarão em cada turno e pode ser consultada a seguir.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram