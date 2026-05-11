Brasil confirma primeira morte por hantavírus

O estado de Minas Gerais confirmou que registrou uma morte por hantavírus, segundo informações apresentadas pela Secretaria Estadual de Saúde, nesse domingo (10). A vítima é um homem, de 46 anos, morador do município de Carmo do Paranaíba (MG).

Segundo a pasta, o homem teve histórico de contato com roedor silvestre em uma lavoura. Os primeiros sintomas teriam ocorrido no dia 2 de fevereiro, com princípio de cefaleia. Quatro dias depois, ele procurou atendimento ao apresentar febre, dor muscular, nas articulações e na região lombar.

Amostras biológicas foram coletadas e encaminhadas à Funed (Fundação Ezequiel Dias). O resultado apresentou sorologia IgM reagente para hantavírus. O homem morreu no dia 8 de fevereiro.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, “trata-se de um caso isolado, sem relação com outros registros da doença.”

Em contato com a CNN Brasil, o Ministério da Saúde disse que ainda não é possível confirmar se essa seria a primeira morte em razão do vírus no Brasil, em 2026.

Hantavírus no Brasil

O Paraná confirmou dois casos de hantavírus nesta sexta-feira (8), segundo a Secretaria de Estado de Saúde. Um dos pacientes é da cidade Pérola D’Oeste, próxima à fronteira com a Argentina, e o outro de Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

Além disso, mais 11 casos estão sendo investigados e outros 21 foram descartados. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, a doença está sob controle no Paraná e a rede pública seguirá acompanhando e monitorando os casos suspeitos.

Com CNN