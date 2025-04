Mulher é esfaqueada pelo marido após briga por ciúmes em aldeia de Dourados

Uma mulher de 28 anos foi esfaqueada pelo companheiro, de 26, na tarde deste sábado (26), na Aldeia Bororó, em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu após uma discussão iniciada ainda durante a madrugada, motivada por ciúmes.

Segundo o boletim de ocorrência, no início da tarde a vítima tentou se abrigar na casa do irmão, mas foi alcançada pelo agressor, que a atingiu com uma facada no abdômen.

Depois do ataque, o homem tentou fugir, mas foi contido por uma liderança indígena da comunidade, que acionou a Polícia Militar. Ambos foram levados à Delegacia de Polícia Civil.

A mulher teve uma lesão na região abdominal e foi orientada a procurar atendimento no Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência. Apesar do ferimento, ela dispensou escolta para retirada de seus pertences e disse não querer uma medida protetiva, alegando que o agressor precisa manter contato com a filha do casal.

O homem foi entregue às autoridades sem ferimentos visíveis, e o caso foi registrado como lesão corporal dentro do contexto de violência doméstica.