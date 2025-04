Funsat oferece 74 vagas de emprego nesta segunda-feira (28), em Campo Grande

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) está com 74 oportunidades de emprego abertas para candidatos sem experiência profissional em Campo Grande. As vagas estarão disponíveis na segunda-feira (28), e os interessados devem comparecer pessoalmente à sede da fundação, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, no bairro Vila Glória. É necessário levar documentos pessoais com foto e a Carteira de Trabalho, além de manter o cadastro atualizado.

As vagas são para diversas áreas, incluindo funções como açougueiro, agente de vendas, auxiliar de bar, ajudante de eletricista, atendente de lanchonete, alimentador de linha de produção, entre outras. Também há oportunidades exclusivas para PcD (pessoas com deficiência).

Para facilitar o processo, os candidatos também podem usar o aplicativo Sine Fácil, onde é possível consultar e se candidatar às vagas, além de acompanhar informações sobre contratos de trabalho. Para utilizar a plataforma, é fundamental que o currículo esteja atualizado nos postos do Ministério do Trabalho.