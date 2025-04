Defensoria Pública cobra instalação urgente de semáforos em trecho perigoso da BR-163, em Campo Grande

A Defensoria Pública solicitou com urgência a instalação de semáforos no cruzamento da Rua Água Azul com a Avenida Alexandre Herculano, localizado no perímetro urbano da BR-163, no bairro Jardim Veraneio, em Campo Grande. O local é conhecido pelo alto número de acidentes, alguns com vítimas fatais.

Ofícios com a solicitação serão encaminhados ao Governo do Estado, à Prefeitura da capital e à concessionária CCR MSVia, responsável pela rodovia. Segundo o defensor público responsável pelo caso, a medida busca solucionar de forma mais imediata os riscos enfrentados por quem transita na região, como pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas.

Apesar de estar em andamento a construção de um viaduto no km 485 da BR-163, a obra avança lentamente e não havia atingido nem 30% de conclusão até o final do ano passado. Diante disso, a Defensoria entende que os semáforos são uma alternativa mais ágil e eficiente.

O pedido faz parte de um procedimento preliminar aberto na última quinta-feira (24), que terá duração inicial de 45 dias, podendo ser prorrogado. Durante esse período, serão feitas diligências e coleta de informações para definir os próximos passos, como um possível acordo de ajustamento de conduta ou até uma ação judicial.