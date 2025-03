Idoso morre após colisão com caminhonete na MS-164, entre Ponta Porã e Vista Alegre

A vitíma estava em motocicleta quando foi atingido por veículo que seguia sentido Vista Alegre

José Borges da Fonseca Filho, de 74 anos, morreu na noite de sexta-feira (7) após ser atropelado por uma caminhonete Toyota Hilux na MS-164, no trecho entre Ponta Porã e o distrito de Vista Alegre, em Maracaju. O idoso estava pilotando uma motocicleta Star 110, de origem paraguaia.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMR), o idoso tentava acessar a rodovia ao sair de uma estrada lateral quando foi atingido transversalmente pela caminhonete. O motorista, que seguia em direção a Vista Alegre, ainda tentou desviar para a esquerda para evitar a colisão, mas não conseguiu. José não resistiu aos ferimentos e faleceu antes da chegada dos socorristas.

A perícia e a Polícia Civil estiveram no local, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) de Ponta Porã. O caso foi registrado como sinistro de trânsito, sendo considerado provocado pela própria vítima.

O motorista da caminhonete fez o teste do bafômetro, que deu negativo para álcool. No momento do acidente, ele estava acompanhado de uma mulher, nenhum dos dois foram feridos.

