Carreta pega fogo e fumaça intensa deixa trânsito lento na BR-163

Foto: Reprodução
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Uma carreta pegou fogo na manhã desta quinta-feira (7) em um trecho da BR-163, entre Campo Grande e o distrito de Anhanduí.

Imagens registradas por motoristas que passavam pela rodovia mostram uma grande quantidade de fumaça preta saindo da parte traseira do veículo, identificado com a marca “Grasoli Press”.

A carreta estava parada às margens da pista enquanto as chamas consumiam parte da estrutura. Por conta da fumaça intensa, motoristas precisaram reduzir a velocidade ao passar pelo local.

O trânsito ficou lento no trecho, principalmente pela baixa visibilidade causada pela fumaça escura, que chegou a encobrir parte da rodovia.

Até o momento, não há informações sobre feridos ou sobre as causas do incêndio.

 

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