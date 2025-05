Mulher desaparece após briga com companheiro durante festa em Cassilândia; vestígios de sangue são encontrados

Thácia Paula Ramos de Souza, de 39 anos, residente em Itajá (GO), está desaparecida desde a madrugada do último domingo (11), após um desentendimento com o companheiro durante a tradicional Festa do Queijo e Vinho, realizada em Cassilândia, a 419 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Cassilândia Urgente, o casal teria discutido durante o evento. Após a briga, Thácia deixou o local e foi seguida pelo homem. Em depoimento à Polícia Civil, ele afirmou ter deixado a companheira nas imediações do Almoxarifado Municipal, na saída para Paranaíba, por volta da madrugada. Desde então, Thácia não foi mais vista.

Durante as buscas, equipes da Polícia Civil localizaram objetos pessoais às margens do Rio Aporé, que marca a divisa entre Mato Grosso do Sul e Goiás. Entre os itens encontrados estão uma sandália, uma meia e vestígios que aparentam ser de sangue. A mãe da vítima reconheceu os objetos como sendo da filha.

Para auxiliar na investigação, foi coletado material genético da mãe de Thácia, que será submetido a exame de DNA. O objetivo é confirmar se os vestígios biológicos encontrados têm ligação com o desaparecimento.

Em nota, a assessoria da Polícia Civil informou que o delegado Rodrigo de Freitas está conduzindo diligências no caso e que todas as hipóteses seguem em apuração, inclusive a de feminicídio. A polícia trabalha para esclarecer se há conexão entre os vestígios localizados às margens do rio e o paradeiro de Thácia.

As buscas continuam com apoio de equipes especializadas e o caso segue sendo tratado como prioridade pelas autoridades locais.

