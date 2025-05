Homem é morto a tiros durante a 37ª Festa das Nações em Novo Mundo

Na madrugada desta terça-feira (13), durante a 37ª Festa das Nações, um homem , que não teve a identidade divulgada, foi baleado sete vezes. O caso ocorreu em Novo Mundo, cidade localizada a 463 quilômetros de Campo Grande. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima morreu no local.

De acordo com o portal TV Sobrinho MS, pessoas que estavam na festa relataram ter ouvido disparos. Ao se aproximarem para verificar, encontraram o homem caído no chão. Segundo informações, o crime aconteceu em meio ao evento e na presença de diversas testemunhas. A vítima, natural do município de Japorã, estava acompanhada da esposa e de amigos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, ao chegarem ao local, o homem já estava sem vida.

A Polícia Militar e a Polícia Civil também estiveram presentes na cena do crime. A autoria e a motivação do homicídio ainda estão sendo investigadas.