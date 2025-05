Homem é esfaqueado após briga no bairro Universitário

Um homem de 42 anos foi esfaqueado na madrugada desta terça-feira (13) após se envolver em uma briga na Avenida Gury Marques, no bairro Universitário, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima teria se desentendido com um desconhecido e, ao tentar agredi-lo com um pedaço de madeira, acabou sendo atingida por pelo menos duas facadas — uma no ombro e outra na região da axila.

Mesmo ferido, o homem conseguiu correr até a rodoviária da cidade, onde pediu ajuda na base da Guarda Civil Metropolitana. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o levou até a Santa Casa para atendimento médico.

A Polícia Militar também foi chamada, mas ao chegar no local a vítima já havia sido socorrida. As marcas de sangue encontradas no local já tinham sido lavadas por um funcionário responsável pela limpeza da rodoviária.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será investigado pelas autoridades. Até o momento, o autor das facadas não foi identificado.