Ventos de 100 km/h: Inmet emite alerta de grande perigo para temporais em Mato Grosso do Sul

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) colocou grande parte de Mato Grosso do Sul sob alerta de grande perigo na manhã deste domingo (16). O aviso, o mais severo emitido pelo órgão, prevê tempestades intensas ao longo do dia e permanece válido até as 3h de segunda-feira (17). A previsão indica chuva acima de 60 milímetros por hora ou mais de 100 milímetros acumulados, além de rajadas de vento que podem ultrapassar 100 km/h e queda de granizo em diversas regiões.

O cenário meteorológico é considerado de altíssimo risco para quedas de árvores, destelhamentos, danos a edificações, interrupções de energia elétrica, alagamentos e transtornos em rodovias. Especialistas reforçam que esse tipo de alerta exige atenção redobrada da população e das autoridades, já que temporais desse porte têm potencial para causar danos significativos em pouco tempo.

Diante das condições adversas, o Inmet recomenda que moradores desliguem aparelhos elétricos durante as tempestades, protejam documentos e objetos importantes em sacos plásticos em caso de risco de enxurrada e busquem abrigo ao perceberem sinais de perigo iminente. Em situações de emergência, Defesa Civil (199) e Corpo de Bombeiros (193) permanecem como os canais oficiais de atendimento.

O aviso atinge cidades das regiões Sul, Sudoeste, Leste e do Pantanal. Entre os municípios incluídos estão Dourados, Ponta Porã, Naviraí, Maracaju, Corumbá, Bonito, Jardim, Amambai, Mundo Novo, Sidrolândia, Nova Andradina e dezenas de localidades do Cone Sul e da faixa de fronteira.

A instabilidade já atua sobre o Estado desde as primeiras horas do dia e tende a se intensificar, com possibilidade de temporais localizados e granizo em diferentes pontos. As equipes de monitoramento seguem acompanhando o avanço das tempestades.

