Campo Grande terá “mamaço” coletivo em evento neste mês de abril

Campo Grande recebe no dia 26 de abril, o evento “Mil Mães Amamentando”, que promete reunir famílias no centro da cidade com uma programação gratuita voltada à promoção da saúde e ao incentivo ao aleitamento materno. A ação acontece das 15h às 18h, na Praça do Rádio Clube, na Avenida Afonso Pena – Centro.

O ponto alto da programação será o “mamaço” coletivo — ato simbólico que reúne mães amamentando simultaneamente em espaços públicos, reforçando a importância do aleitamento materno e o direito de amamentar em qualquer ambiente.

A iniciativa também marca o lançamento do XVII ENAM (Encontro Nacional de Aleitamento Materno) e do VII ENACS (Encontro Nacional de Alimentação Complementar Saudável), que serão realizados entre os dias 26 e 30 de abril de 2026, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, reunindo especialistas e profissionais da área de todos o país, para discutir políticas e práticas voltadas à saúde infantil.

Durante o evento na praça, a população terá acesso a uma série de serviços e atividades, como orientações sobre primeiros socorros, vacinação, atendimentos em saúde pública e ações educativas. A programação inclui ainda atividades infantis e apresentações de artistas locais.

Para facilitar a participação, haverá transporte gratuito com saída de unidades de saúde. As inscrições podem ser feitas AQUIou diretamente com os ACS (Agentes Comunitários de Saúde) da sua região.

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), parceira da iniciativa, ressalta que a proposta é ampliar o acesso à informação, incentivar o aleitamento materno e oferecer um espaço de acolhimento para mães, crianças e toda a comunidade.

Por Prefeitura de Campo Grande