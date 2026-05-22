MS tem queda em roubos e furtos e aumento nas apreensões de drogas, aponta Sejusp

Mato Grosso do Sul registrou uma queda em vários tipos de crimes nos últimos anos, principalmente em roubos e furtos, enquanto as apreensões de drogas quase dobraram no mesmo período. Os dados são da Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública), com comparação entre os meses de janeiro a abril de 2023 e 2026.

Os roubos em vias públicas caíram 57,5%, passando de 1.230 casos em 2023 para 554 neste ano. Já os roubos em comércios tiveram uma queda ainda maior, de 68,1%, saindo de 77 para 26 ocorrências.

Também houve redução nos roubos a casas, com queda de 31,6%, e nos roubos de veículos, que diminuíram 43,4%.

Os casos de latrocínio (roubo seguido de morte) não tiveram registro neste ano, enquanto em 2023 haviam sido quatro ocorrências. Já os homicídios caíram de 145 para 140 casos, representando queda de 8,9%.

Os furtos também diminuíram no Estado. Foram 12.873 registros em 2023 contra 10.392 neste ano, uma queda de 23,9%. Dentro desse grupo, os furtos de carros caíram 33,4% e os furtos em casas, 27,7%.

Segundo a Sejusp, essa redução está ligada ao trabalho conjunto das forças de segurança e aos investimentos feitos em inteligência e operações, principalmente nas cidades e nas regiões de fronteira.

Por outro lado, as apreensões de drogas aumentaram bastante. O volume quase dobrou, passando de 81 mil para 161,7 mil toneladas entre 2023 e 2026, um crescimento de 99,5%.

A secretaria explica que isso acontece porque o estado é uma rota importante do tráfico internacional, por fazer fronteira com Paraguai e Bolívia, e também pelo reforço das operações policiais.

O governo também aumentou os investimentos na área de segurança, com a compra de viaturas, armas e equipamentos, totalizando R$ 232,9 milhões. A previsão é que mais veículos sejam incorporados ainda neste ano.

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