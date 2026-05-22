‘Materne – Da Concepção ao Futuro’: Campo Grande recebe encontro inédito sobre maternidade em agosto

Campo Grande receberá, nos dias 15 e 16 de agosto deste ano, a ‘Materne – Da Concepção ao Futuro | Primeira Edição MS’, evento gratuito voltado à jornada da maternidade e à primeira infância. A programação promete reunir especialistas de diversas áreas para discutir temas que vão da concepção ao cuidado com crianças de até sete anos, com foco em orientação, acolhimento e combate à desinformação.

Durante lançamento da maior feira sobre maternidade de Mato Grosso do Sul à imprensa, realizado na Katarina Coffee, a médica ginecologista e obstetra Maria Auxiliadora Budib, idealizadora do projeto, detalhou que a iniciativa nasceu após anos de estudo sobre as principais dúvidas enfrentadas pelas famílias.

“A Materne não é um evento, é uma experiencia. É um lugar para desacelerar, se sentir acolhida e enc0ntrar orientação confiável. Um espaço para aprender, para se conectar e sair mais segura nas suas escolhas. Para que cada família se sinta amparada, confiante e segura ao longo do caminho”, disse.

De acordo ainda com a médica, o propósito é chegar até as famílias e sanar dúvidas frequentes, além de debater temas cruciais como o adiamento da maternidade e a falta de rede de apoio.

“A mulher foca no enxoval, no pré-natal, e então vem o puerpério. Depois do puerpério, a criança, quando a mãe retorna a um ambiente de trabalho, para onde vai essa criança? Com quem vai ser cuidada?”, questionou a ginecologista, trazendo à tona a necessidade de melhorar os indicadores da primeira infância por meio de um ecossistema focado em educação e saúde.

A primeira edição do Materne terá um formato híbrido e contará com a participação de médicos, nutricionistas, fonoaudiólogas, enfermeiras e educadoras. A programação se estenderá por dois dias de palco, repletos de debates voltados para o público familiar.

Maria Auxiliadora ainda destacou que o público-alvo abrange gestantes desde o primeiro mês até mães com crianças de até sete anos de idade.

Palestras, oficinas e consultorias

O evento oferecerá auditório com palestras e rodas de conversa sobre temas como preconcepção, cuidados materno-infantis, educação e planejamento familiar, além de exposição de marcas e serviços, consultorias gratuitas com profissionais especializados e espaços de experiências pensados para mães, pais e famílias. Com um público real, presente e crescente — em um Estado que registra mais de 37 mil partos por ano — o Materne surge como uma oportunidade estratégica de conexão entre famílias, profissionais de saúde e empresas do segmento. Além dos painéis de saúde, o público poderá conferir uma programação variada que inclui oficinas de manualidades — como aulas de aquarela com Regina Vasconcelos — e atividades em parceria com o Sebrae, voltadas para o empreendedorismo materno, auxiliando mulheres que saíram do mercado de trabalho e buscam uma nova fonte de renda.

Outro ponto de destaque será a educação financeira voltada para a criação dos filhos. O evento trará um debate sobre os custos reais de se criar uma criança no Brasil atualmente até os 18 anos, reforçando a importância do planejamento familiar para evitar gastos supérfluos e garantir investimentos que tragam segurança psicológica e emocional na primeira infância.

Como participar?

As inscrições para o evento são totalmente gratuitas e podem ser realizadas diretamente pelo site. O evento acontecerá no Ondara Buffet Master, na Capital, e vale ressaltar que as vagas são limitadas. A recomendação é que os interessados acessem o site para garantir a participação nas atividades e horários de preferência.

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