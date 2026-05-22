Todos em Ação: Jardim Tarumã recebe ações da Funsat neste sábado (23)

No Jardim Tarumã, a Prefeitura de Campo Grande vai reunir parceiros para mais um mutirão do “Todos em Ação” neste sábado (23), que conta com a participação da Funsat (Fundação Social do Trabalho). Evento que terá alternativas como a consulta a balcão de empregos, orientações sobre a versão digital da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência), do Seguro-Desemprego e até cortes de cabelo, promovidos pela Escola Funsat.

A atividade faz parte da preparação do “Curso de Barbeiro (60h/aula)”, ofertado no Polo Moreninhas Funsat, desde 4 de maio, com término em 10 de junho. A capacitação compreende 25 alunos, sendo 21 do sexo masculino e quatro do feminino. Os cortes de cabelo serão gratuitos, na sala 7 do “Todos em Ação”, com o acesso pela ordem restrito das senhas distribuídas pela equipe da Fundação.

Em outro espaço, a Agência de Intermediação da Funsat leva ao público uma visita itinerante do Emprega CG, programa de recrutamentos da pasta, que leva ao público a consulta antecipada do Painel de Vagas da próxima segunda-feira (25). Chances de contratação em 120 profissões, a maioria sem exigir experiência a candidatos. Abordagem que o chamado por mão de obra de empresas de Campo Grande.

No balcão da Agência de Intermediação, a abordagem é rápida, prática e voltada a encontrar para o trabalhador a melhor opção de entrevista, a partir da atualização de perfil no Sine (Sistema Nacional do Emprego). Procedimento que, na mesma hora, libera a “Carta de Encaminhamento”, com as informações para a conversa entre recrutador e candidato, já com a validação da Funsat.

Serviço

“Todos em Ação” – Jardim Tarumã;

Escola Municipal Professora Gonçalina Faustina de Oliveira – Rua Delamare, n°42;

Das 8h as 12h, O mutirão acontece na Rua Delamare, n°42, no Jardim Tarumã.

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