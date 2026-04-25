Celso Amorim defende capacidade de defesa do Brasil e alerta para cenário internacional instável

O assessor especial para assuntos internacionais da Presidência, Celso Amorim, afirmou nessa sexta-feira (24) que o Brasil precisa fortalecer sua capacidade de defesa e dissuasão para evitar situações de vulnerabilidade no cenário global. A declaração foi feita durante cerimônia em que recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal do ABC.

Segundo Amorim, o país deve estar preparado diante de um contexto internacional cada vez mais instável. “Não basta dizer ao mundo que o Brasil é pacífico. É preciso que seja também um país com capacidade de dissuasão”, declarou.

Durante o discurso, Amorim afirmou que o mundo vive um momento de ruptura na ordem internacional. Para ele, conflitos recentes e disputas geopolíticas evidenciam a predominância de interesses estratégicos sobre normas tradicionais.

“O interesse bruto se revela de forma escancarada, e antigas ilusões, como a esperança na prevalência do direito internacional, caíram por terra”, disse.

O assessor também citou tensões envolvendo guerras e disputas globais, destacando riscos relacionados a temas como energia, minerais estratégicos e avanços tecnológicos, incluindo a inteligência artificial.

Referência a Maduro e alerta sobre soberania

Amorim mencionou como exemplo o caso envolvendo o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ao criticar a possibilidade de ações externas contra líderes de outros países.

Para o diplomata, episódios desse tipo reforçam a necessidade de preparo por parte das nações. Ele afirmou que o Brasil precisa demonstrar capacidade de reação para evitar eventuais ações agressivas de potências estrangeiras.

Em entrevista após o evento, Amorim também comentou a escalada de tensões envolvendo o Irã, classificando o cenário como preocupante. Segundo ele, há risco de ampliação dos conflitos e até de um confronto de maiores proporções.

“O mundo inteiro está em alerta. Existe um potencial de que situações localizadas evoluam para algo muito maior”, afirmou.

As declarações repercutem em meio ao debate sobre o papel do Brasil no cenário internacional e a necessidade de equilibrar tradição diplomática com estratégias de defesa em um ambiente global considerado cada vez mais imprevisível.

Com informações do SBT News

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