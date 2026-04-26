Domingo será de calor e pancadas isoladas de chuva em Mato Grosso do Sul

O domingo (26) deve ser marcado por temperaturas elevadas e possibilidade de chuvas isoladas em Mato Grosso do Sul, conforme indicam as previsões meteorológicas para o período. O cenário é típico do outono na região Centro-Oeste, com calor durante o dia e aumento de instabilidades entre a tarde e a noite.

As temperaturas devem variar entre 20°C e 25°C nas mínimas e atingir máximas entre 28°C e 34°C, dependendo da região. Em Campo Grande, os termômetros devem marcar entre 20°C e 28°C.

No interior, o calor será mais intenso, especialmente em cidades do Pantanal e da região sudoeste. Em Porto Murtinho, a máxima pode chegar a 34°C, enquanto Corumbá deve registrar até 33°C.

Outras cidades também apresentam temperaturas elevadas:

Três Lagoas: 22°C a 31°C

Dourados: 21°C a 30°C

Ponta Porã: 20°C a 29°C

Coxim: 22°C a 30°C

Chapadão do Sul: 21°C a 30°C

Bonito: 22°C a 31°C

Possibilidade de chuva no fim do dia

Apesar do predomínio de sol e calor, há previsão de **pancadas de chuva isoladas**, principalmente entre a tarde e a noite. Essas chuvas devem ocorrer de forma irregular, acompanhadas de aumento de nebulosidade e sensação de abafamento.

A condição climática é influenciada por uma massa de ar quente sobre o Estado, o que mantém as temperaturas acima da média para abril. Esse padrão pode ganhar ainda mais força nas próximas semanas, com a possibilidade de formação do fenômeno El Niño, que tende a intensificar o calor em diversas regiões do Brasil.

Mesmo com as projeções, especialistas destacam que as condições atmosféricas podem sofrer alterações, exigindo acompanhamento constante das atualizações meteorológicas.

O domingo, portanto, será de tempo quente, abafado e com chance de chuva passageira, cenário típico da transição entre o período chuvoso e o seco em Mato Grosso do Sul.

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