Motorista foge após bater em moto e deixar duas pessoas em estado grave em Campo Grande

Duas pessoas ficaram gravemente feridas após um acidente de trânsito na noite dessa sexta-feira (24), na Rua Yokohama, na Vila Santo Amaro, em Campo Grande. As vítimas estavam em uma motocicleta e foram atingidas por um carro cujo motorista fugiu do local sem prestar socorro.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 18h10. Um homem e uma mulher, ambos de 28 anos, seguiam pela via em uma Honda Biz quando foram atingidos por um Volkswagen Fox vermelho, que trafegava pela Rua Constantinopla.

Segundo informações apuradas, o carro teria realizado uma conversão à esquerda ao acessar a Rua Yokohama, que é preferencial no cruzamento em “T”. Imagens de referência indicam que há sinalização de parada obrigatória na via de onde o veículo partiu, o que levanta a suspeita de desrespeito à sinalização.

Com o impacto, os ocupantes da motocicleta sofreram lesões graves. Eles foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhados à Santa Casa da Capital.

Após a colisão, o condutor do Volkswagen Fox deixou o local sem prestar assistência às vítimas. Apesar da fuga, o veículo foi identificado por meio de imagens de câmeras de segurança instaladas em estabelecimentos comerciais próximos.

Equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, da Perícia Científica e da Polícia Civil estiveram no local para atendimento da ocorrência e levantamento das circunstâncias do acidente.

O caso foi registrado na Depac-Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e segue sob investigação para identificação e responsabilização do motorista envolvido.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram