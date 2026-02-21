Motorista foge após atropelar ciclista, é agredido por moradores e preso em Campo Grande

Um motorista de 26 anos foi agredido por moradores após se envolver em um acidente de trânsito e deixar o local sem prestar socorro, na noite de sexta-feira (20), no Residencial Búzios, em Campo Grande. Ele acabou preso em flagrante.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes do Batalhão da Polícia Militar de Trânsito foram acionadas para atender uma ocorrência no cruzamento da Avenida José Barbosa Rodrigues com a Rua Presidente Antônio Carlos, onde havia uma confusão envolvendo condutores.

No local, os policiais apuraram que o condutor de um Fiat Uno seguia pela Rua Adélia Fraiha, no sentido Sul-Norte, quando colidiu na traseira de uma bicicleta que trafegava na mesma direção. Após a batida, o motorista deixou a área sem prestar assistência à vítima.

Um motociclista e a passageira que vinham logo atrás presenciaram o acidente e seguiram o carro até a residência do condutor. Quando ele estacionou na garagem, foi cercado por moradores e agredido com socos, chutes e golpes de capacete.

Depois das agressões, o homem retornou a pé ao ponto do acidente. O ciclista foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à UPA do Leblon com dores e escoriações leves nas costas. A bicicleta foi entregue a um familiar.

O motorista recebeu voz de prisão no local, teve o veículo removido ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul e foi levado para atendimento médico devido a ferimentos no rosto. Em seguida, foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário – Cepol, onde o caso foi registrado.