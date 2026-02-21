Idoso em surto é preso após disparo que quase atinge adolescente em Dourados

Um homem de 85 anos foi detido em flagrante na noite de sexta-feira (20), em Dourados, após efetuar um disparo com um revólver calibre 38. O tiro quase atingiu um adolescente de 13 anos que brincava nas proximidades.

Conforme as informações, o idoso, que teria diagnóstico de esquizofrenia, apresentava sinais de surto por volta das 19h30, no conjunto de quitinetes onde reside. Em meio à crise, ele pegou a arma e realizou um disparo, colocando em risco dois menores que estavam próximos ao local.

Uma equipe da Força Tática do 3º Batalhão de Polícia Militar foi acionada e conseguiu apreender o revólver. O suspeito recebeu voz de prisão por tentativa de homicídio e foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados para as providências cabíveis.