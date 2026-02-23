Mulher assassinada a facadas é sepultada nesta segunda-feira em Coxim; filho é principal suspeito

Nilza de Almeida Lima, de 50 anos, foi morta a facadas no último fim de semana em Coxim, município localizado a cerca de 253 quilômetros de Campo Grande. O principal suspeito do crime é o filho da vítima, de 22 anos.

O sepultamento está marcado para as 9h desta segunda-feira (23) e deve reunir familiares, amigos e moradores da cidade, que tem pouco mais de 33 mil habitantes. O caso causou forte comoção na comunidade.

Nas redes sociais, diversas mensagens de despedida foram publicadas. Amigos e conhecidos lamentaram a morte de Nilza e prestaram homenagens.

O caso segue sob investigação das autoridades.