Abrindo a janela partidária, Catan anuncia saída do PL

O deputado estadual João Henrique Catan anunciou na manhã desta quinta-feira (5), a sua saída do Partido Liberal. O ato já era comentado nos corredores da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul). A decisão marca abertura da janela partidária na ALEMS.

Vale destacar que o parlamentar foi o primeiro a anunciar mudança de legenda no parlamento estadual. Veja:

“Com certa tristeza, senhor presidente, que eu venho anunciar, talvez com a mesma tristeza que eu vi na foto de ontem, naquele vídeo, dentro do Partido Liberal, com aquela falta de ânimo, com aquela falta de conexão. E estando eu em conexão com o meu público, com a direita, que deseja um novo caminho para Mato Grosso do Sul, venho comunicar que estarei deixando as fileiras do Partido Liberal para encontrar um novo caminho para Mato Grosso do Sul”, disse se referindo ao encontro do presidente do PL-MS Reinaldo Azambuja com a cúpula do partido em Brasília.

Catan finalizou: “Todos aqueles que queiram verdadeiramente lutar [pela direita], perseguir os objetivos e ideais que acreditam, terão espaço junto conosco”.