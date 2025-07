Motorista desvia de buraco e colide com carreta na MS-141 entre Ivinhema e Naviraí

Condutor sofreu ferimentos leves após colisão; trecho da rodovia apresenta riscos por causa de buracos na pista

Um motorista de 27 anos ficou ferido na tarde deste domingo (27) após desviar de um buraco e colidir com uma carreta na rodovia MS-141, entre os municípios de Ivinhema e Naviraí, a cerca de 262 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o portal Ivi Notícias, o condutor seguia em um Renault Logan no sentido Naviraí–Ivinhema quando tentou desviar de uma cratera na pista. Ao realizar a manobra, perdeu o controle da direção e bateu violentamente contra a lateral de uma carreta bitrem que presta serviços para uma usina da região.

O impacto foi forte o suficiente para destruir a parte frontal do carro, arrancando a porta e a roda do lado do motorista. Apesar da gravidade do acidente, o condutor sofreu apenas escoriações leves e foi socorrido consciente pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Municipal de Ivinhema.

O motorista da carreta não se feriu e permaneceu no local, colaborando com as autoridades. O veículo de carga sofreu apenas danos materiais superficiais.

