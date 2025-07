Valor pago pelo leite ao produtor segue em queda, avalia Cepea

Em junho, as exportações de lácteos diminuíram expressivos 30,29%

O preço do leite captado em maio fechou a R$ 2,6431/litro na “média Brasil”, com quedas de 3,9% frente ao abril/25 e de 7,4% em relação ao de maio/24, em termos reais (deflacionamento pelo IPCA de maio). Apesar de atípica para o período, a baixa nos valores pagos ao produtor era esperada pelos agentes do setor e ocorre em função do aumento da oferta e do enfraquecimento na demanda por lácteos na ponta final da cadeia.

Lácteos em junho

Pesquisa do Cepea, realizada em parceria com a OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras), aponta que os preços dos lácteos no atacado paulista apresentaram comportamentos distintos em junho. Enquanto o leite em pó se desvalorizou 2,2% em relação ao mês anterior, com a média passando para R$ 30,93/kg, a muçarela subiu 2,01%, a R$ 34,49/kg. O leite UHT, por sua vez, permaneceu praticamente estável (+0,04%), cotado a R$ 4,35/litro.

Transações externas recuam em junho, mas superam as de um ano atrás

Em junho, as exportações brasileiras de lácteos diminuíram expressivos 30,29% e as importações, 1,47%, em relação ao mês anterior. Já no comparativo com o mesmo período do ano passado (junho/24), os embarques superaram em 3,15% e as compras, em 7,19%.Os dados são da Secex e foram compilados e analisados pelo Cepea.

Custos de produção

Em junho, os custos de produção voltaram a subir na “média Brasil”, com avanço de 0,55% no Custo Operacional Efetivo (COE). Entre as praças monitoradas, porém, o comportamento foi distinto, com elevações nos estados de MG, PR e BA e recuos em SC, SP, RS e GO.