Itaú lança banco digital voltado a 2,2 milhões de novos empreendedores

Serviço foi pensado para quem precisa de autosserviço agilidade e apoio estratégico

Em meio ao crescimento expressivo do empreendedorismo no Brasil — com 2,2 milhões de novas empresas abertas apenas em 2025 — o Itaú Unibanco lançou o Itaú Emps, um banco digital inteligente e gratuito voltado para pequenos empreendedores e autônomos com faturamento anual entre R$ 200 mil e R$ 3 milhões.

A iniciativa surge como resposta a uma lacuna identificada por meio de pesquisa realizada pela Quaest, que aponta que 47 milhões de brasileiros têm algum tipo de vínculo com atividades empreendedoras, mas a maioria ainda gerencia suas finanças com métodos tradicionais, como planilhas ou cadernos.

Solução com IA generativa

Segundo o diretor Pedro Prates, o Itaú Emps foi desenvolvido em cocriação de clientes e pensado para quem precisa de autosserviço, agilidade e apoio estratégico, tudo em um App leve e sem mensalidade.

O grande diferencial está no uso de inteligência artificial generativa, que atua como um “consultor virtual”, oferecendo:

Atendimento 24/7 com linguagem natural;

Relatórios de desempenho personalizados;

Apoio na precificação, controle de fluxo de caixa e tomada de decisões;

Análises comparativas com dados da adquirência Itaú.

O projeto faz parte da estratégia do Itaú Empresas, braço do banco voltado para PMEs, que agora amplia seu alcance com um modelo mais escalável e de baixo custo operacional.

Serviços disponíveis

O Itaú Emps já está disponível para empresas com um único sócio. Até o fim de 2025, será liberado para negócios com múltiplos sócios e, em 2026, para MEIs. Os principais serviços incluem:

Conta gratuita, com Pix ilimitado;

Pagamento de tributos e contas pelo app;

Integração com a maquininha do Itaú;

Acesso a linhas de crédito como limite de conta, cartão e Pronampe;

Atendimento especializado com tempo médio de espera de 30 segundos.

A abertura de conta é feita 100% pelo aplicativo e leva cerca de três minutos.

Perfil dos usuários e oportunidades

O banco mira perfis como donos de mercearias, restaurantes, oficinas, lojas de materiais, além de médicos, advogados e freelancers. A proposta é atender quem busca eficiência, autonomia e crescimento, mas ainda encontra dificuldades na gestão financeira e acesso a crédito estratégico.

A pesquisa da Quaest revelou que 49% dos empreendedores têm como foco aumentar o faturamento, e 18% desejam estruturar ou expandir o negócio. Apesar disso, 62% ainda usam métodos manuais para controle financeiro. As maiores dores estão em:

Controle de custos (17%);

Apoio na tomada de decisão (15%).

IA como diferencial competitivo

A IA generativa do Itaú Emps faz parte da Inteligência Itaú, plataforma multiagente que combina décadas de dados históricos com tecnologia avançada para oferecer hiperpersonalização com segurança.

Carlos Eduardo Mazzei, diretor de tecnologia do Itaú, destaca que a IA foi treinada com dados reais de empresas brasileiras e interage de forma acessível para orientar os clientes sobre entradas, saídas, vendas e planejamento financeiro — tudo com responsabilidade, ética e privacidade.

A IA está em constante evolução e, até o fim do ano, será capaz de apoiar em novas jornadas no App, como crédito, adquirência e extrato personalizado.

Segurança e confiança

Diante da escalada de fraudes, o Itaú investiu fortemente em segurança digital. Segundo os dados da Quaest, 22% dos empreendedores apontam a segurança como o fator mais importante para confiar em soluções com IA. Para 12%, a qualidade da informação é o ponto-chave.

A pesquisa também mostra que, embora 44% já usem IA em áreas como marketing e dados, apenas 25% a utilizam para decisões financeiras — demonstrando um grande potencial de expansão com soluções que tragam valor real, confiança e integração ao dia a dia do negócio.

Conclusão

O Itaú Emps surge como uma resposta estratégica ao novo perfil do empreendedor brasileiro: conectado, exigente, e com desejo de crescimento sustentável. Aliando tecnologia, consultoria personalizada e segurança, a solução busca transformar a forma como pequenos negócios gerenciam suas finanças — com o peso de uma instituição centenária e a agilidade de uma fintech.

Bosco Martins

Enviado especial para jornal O Estado