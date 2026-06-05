Motociclista morre após colidir com caminhão em MS

Acidente aconteceu em Deodápolis e mobilizou equipes policiais para apuração da dinâmica da colisão

A vítima, um motociclista de 42 anos, morreu nesta quinta-feira (4) após colidir com um caminhão na Avenida Deodato Leonardo da Silva, em Deodápolis, município localizado a 254 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o site Deodápolis News, com o impacto da colisão, o corpo de Daniel Barbosa Osório foi parar embaixo do caminhão.

Ainda conforme o site, o motociclista, natural de Campo Grande, estava em Deodápolis a trabalho, prestando serviços em um mercado.

Equipes policiais estiveram no local para apurar as circunstâncias do acidente. A dinâmica da colisão segue sob investigação.

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