Com João Bosco e Vinícius na programação, Festa Junina de Dourados começa hoje

Concurso de quadrilhas, feira de artesanato, praça de alimentação e shows também acontecem nos três dias de lazer

Nesta sexta-feira (5), começa a 47ª Festa Junina de Dourados, um dos eventos culturais mais tradicionais do município. A programação acontece no Centro de Convenções e segue até domingo (7), com entrada gratuita e uma agenda repleta de atrações para toda a família.

Estão previstos nesta sexta os shows de shows de Isa & Junior, Renatinho Santiago e Grupo Xoteziim, Evandro Campos e a dupla Sócrates & Matheus.

Com expectativa de atrair grande público, a festa celebra as tradições juninas por meio de apresentações culturais, concurso de quadrilhas, feira de artesanato, praça de alimentação com comidas típicas e shows de artistas locais, regionais e nacionais.A expectativa é receber milhares de pessoas de Dourados e da região, durante os três dias de evento.

A secretária municipal de Cultura, Gisella Melo, destaca que a Festa Junina de Dourados é um evento que valoriza tradições, fortalece a identidade cultural do município e envolve escolas, artistas, artesãos e toda a comunidade. “É uma festa que além de proporcionar lazer e entretenimento movimenta a economia criativa e gera oportunidades para diversos segmentos, fortalecendo a economia local”, ressalta.

A programação desta sexta-feira começa às 15h com o tradicional Concurso de Quadrilhas, reunindo estudantes da Rede Municipal e Estadual de Ensino, além de grupos culturais e entidades. As apresentações seguem durante toda a tarde, levando ao público a alegria e a criatividade que marcam as festas juninas.

À noite, o palco principal recebe os shows de Isa & Junior, Renatinho Santiago e Grupo Xoteziim, Evandro Campos e a dupla Sócrates & Matheus. Paralelamente, o palco secundário contará com apresentação de Alê Borges e funcionamento da Feira de Artesanato, que reunirá trabalhos produzidos por artesãos douradenses.

No sábado (6), a programação continua com apresentações musicais de Léo Diniz, Rapha & Leo e Grupo SomStyllo, além do espetáculo “Dança da Vida”, do grupo Nidal Abdu, realizado por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

O encerramento da festa acontece no domingo (7), quando será realizada a premiação das quadrilhas participantes e apresentações de Lucas & Jander e da consagrada dupla sertaneja João Bosco & Vinícius, atração nacional que promete reunir milhares de pessoas no Centro de Convenções.

Além das atrações culturais e musicais, o público poderá aproveitar uma ampla praça de alimentação com comidas típicas, bebidas variadas e a participação de comerciantes de diferentes segmentos, fortalecendo a geração de renda e a economia local.

Tradicionalmente reconhecida como uma das maiores festas populares da região, a Festa Junina de Dourados chega à sua 47ª edição reafirmando seu papel na preservação da cultura, na integração da comunidade e na valorização dos talentos locais.

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