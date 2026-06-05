Com desfile, obras e ações sociais, Três Lagoas celebra 111 anos

Agenda inclui inaugurações, investimentos na saúde, eventos religiosos, ações sociais e o tradicional desfile de aniversário
A Prefeitura Municipal de Três Lagoas organizou uma programação extensa para o mês de junho em comemoração aos 111 anos do município. As atividades incluem ações sociais, eventos esportivos, celebrações religiosas e iniciativas que reforçam o desenvolvimento e a história da chamada Capital Mundial da Celulose.
As comemorações começam no dia 8 de junho com a inauguração de uma placa em homenagem a um ciclista e o plantio de 111 mudas de árvores. Na Lagoa Maior, também será entregue a nova pista de caminhada.
Durante a tarde, como parte dos investimentos na área da saúde, serão entregues ventiladores e um microscópio ao Hospital Regional. Em seguida, ocorrerá a inauguração da iluminação da via de acesso à unidade hospitalar, além da assinatura de novas ordens de serviço para investimentos no município.
Outro momento importante das celebrações acontecerá no dia 10 de junho, com a Sessão Solene de Entrega dos Títulos de Cidadão Três-Lagoense, Cidadão Benemérito e Diploma Antônio Trajano, no anfiteatro da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).
A cerimônia homenageará personalidades que contribuíram significativamente para o crescimento e o desenvolvimento de Três Lagoas.
No dia 11 de junho, a programação contempla a entrega do novo deck do Balneário Municipal, a implantação do Programa de Cooperação do Governo do Estado na Sala Lilás, por meio da Polícia Civil, e a abertura oficial da Exposição Agropecuária no Sindicato Rural.
As comemorações seguem no dia 13 de junho com a tradicional Missa de Santo Antônio, padroeiro de Três Lagoas, reunindo fiéis em um momento de fé e devoção.
Já no dia 15 de junho, data oficial do aniversário da cidade, serão realizados o tradicional hasteamento das bandeiras e o desfile comemorativo, um dos eventos mais aguardados pela população, reunindo escolas, instituições, forças de segurança e diversos segmentos da sociedade em uma grande celebração cívica.
A programação também contempla ações solidárias, com o encerramento da Campanha do Agasalho no dia 16 de junho, reforçando o compromisso da comunidade com aqueles que mais precisam.
Encerrando as festividades, no dia 20 de junho, com a presença do governador do Estado, será realizada a Corrida dos Poderes, além do lançamento da pedra fundamental do Centro Avançado de Oncologia do Hospital Auxiliadora e do anúncio de novos recursos destinados à unidade hospitalar.
Confira a programação:
08 de junho
Parque Linear
07h30 – Inauguração de placa em homenagem a ciclista “Bruno Freitas da Silva” e plantio de 111 mudas em comemoração aos 111 anos de Três Lagoas
Lagoa Maior
09h00 – Entrega do recapeamento da pista de caminhada
Hospital Regional
16h30 – Entrega de ventiladores pulmonares e microscópio
Via de acesso ao Hospital Regional
17h30 – Inauguração da iluminação pública e assinatura de ordens de serviço
10 de junho
Anfiteatro da UFMS
18h45 – Sessão Solene de Entrega de Título de Cidadão Três-lagoense, Cidadão Benemérito e Diploma Antônio Trajano
11 de junho
Balneário Municipal
08h00 – Entrega do Deck
Sala Lilás
10h00 – Programa de Cooperação do Governo do Estado (Polícia Civil)
Sindicato Rural
19h00 – Abertura da Exposição
13 de junho
Igreja Matriz
08h00 – Missa de Santo Antônio
15 de junho – Aniversário de Três Lagoas
07h30 – Hasteamento do Pavilhão Nacional
08h00 – Desfile de Aniversário da Cidade
16 de junho
Finalização da Campanha do Agasalho
20 de junho
Treinão dos Poderes
07h00 – Largada
Hospital Auxiliadora
09h00 – Lançamento da Pedra Fundamental do Centro Avançado de Oncologia e anúncio de emenda para o hospital, com a presença do governador do Estado.
Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram