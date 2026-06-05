Com desfile, obras e ações sociais, Três Lagoas celebra 111 anos

Agenda inclui inaugurações, investimentos na saúde, eventos religiosos, ações sociais e o tradicional desfile de aniversário

A Prefeitura Municipal de Três Lagoas organizou uma programação extensa para o mês de junho em comemoração aos 111 anos do município. As atividades incluem ações sociais, eventos esportivos, celebrações religiosas e iniciativas que reforçam o desenvolvimento e a história da chamada Capital Mundial da Celulose.

As comemorações começam no dia 8 de junho com a inauguração de uma placa em homenagem a um ciclista e o plantio de 111 mudas de árvores. Na Lagoa Maior, também será entregue a nova pista de caminhada.

Durante a tarde, como parte dos investimentos na área da saúde, serão entregues ventiladores e um microscópio ao Hospital Regional. Em seguida, ocorrerá a inauguração da iluminação da via de acesso à unidade hospitalar, além da assinatura de novas ordens de serviço para investimentos no município.

Outro momento importante das celebrações acontecerá no dia 10 de junho, com a Sessão Solene de Entrega dos Títulos de Cidadão Três-Lagoense, Cidadão Benemérito e Diploma Antônio Trajano, no anfiteatro da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

A cerimônia homenageará personalidades que contribuíram significativamente para o crescimento e o desenvolvimento de Três Lagoas.

No dia 11 de junho, a programação contempla a entrega do novo deck do Balneário Municipal, a implantação do Programa de Cooperação do Governo do Estado na Sala Lilás, por meio da Polícia Civil, e a abertura oficial da Exposição Agropecuária no Sindicato Rural.

As comemorações seguem no dia 13 de junho com a tradicional Missa de Santo Antônio, padroeiro de Três Lagoas, reunindo fiéis em um momento de fé e devoção.

Já no dia 15 de junho, data oficial do aniversário da cidade, serão realizados o tradicional hasteamento das bandeiras e o desfile comemorativo, um dos eventos mais aguardados pela população, reunindo escolas, instituições, forças de segurança e diversos segmentos da sociedade em uma grande celebração cívica.

A programação também contempla ações solidárias, com o encerramento da Campanha do Agasalho no dia 16 de junho, reforçando o compromisso da comunidade com aqueles que mais precisam.

Encerrando as festividades, no dia 20 de junho, com a presença do governador do Estado, será realizada a Corrida dos Poderes, além do lançamento da pedra fundamental do Centro Avançado de Oncologia do Hospital Auxiliadora e do anúncio de novos recursos destinados à unidade hospitalar.

Confira a programação:

08 de junho

Parque Linear

07h30 – Inauguração de placa em homenagem a ciclista “Bruno Freitas da Silva” e plantio de 111 mudas em comemoração aos 111 anos de Três Lagoas

Lagoa Maior

09h00 – Entrega do recapeamento da pista de caminhada

Hospital Regional

16h30 – Entrega de ventiladores pulmonares e microscópio

Via de acesso ao Hospital Regional

17h30 – Inauguração da iluminação pública e assinatura de ordens de serviço

10 de junho

Anfiteatro da UFMS

18h45 – Sessão Solene de Entrega de Título de Cidadão Três-lagoense, Cidadão Benemérito e Diploma Antônio Trajano

11 de junho

Balneário Municipal

08h00 – Entrega do Deck

Sala Lilás

10h00 – Programa de Cooperação do Governo do Estado (Polícia Civil)

Sindicato Rural

19h00 – Abertura da Exposição

13 de junho

Igreja Matriz

08h00 – Missa de Santo Antônio

15 de junho – Aniversário de Três Lagoas

07h30 – Hasteamento do Pavilhão Nacional

08h00 – Desfile de Aniversário da Cidade

16 de junho

Finalização da Campanha do Agasalho

20 de junho

Treinão dos Poderes

07h00 – Largada

Hospital Auxiliadora

09h00 – Lançamento da Pedra Fundamental do Centro Avançado de Oncologia e anúncio de emenda para o hospital, com a presença do governador do Estado.

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