Motociclista morre após acidente com carro na madrugada próximo ao terminal Nova Bahia

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com um carro na madrugada deste sábado (25), na região do Terminal Nova Bahia, na Avenida Cônsul Assaf Trad, em Campo Grande.

De acordo com as informações iniciais, a colisão foi frontal e aconteceu durante a madrugada, entre 0h e 5h. A vítima, um homem que pilotava a moto, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias que levaram ao acidente. O caso segue em apuração.

Equipes da Polícia Civil foram acionados no local e registraram boletim de ocorrência, que relata a colisão, na Depac-Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Integrado de Polícia Especializada).