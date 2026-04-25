Primeira geração de mestres em Artes formados pela UFMS lança e-book inédito em Mato Grosso do Sul

Quando a formação em Artes se transforma em memória: um marco histórico

A produção do e-book Poéticas Inaugurais em Mato Grosso do Sul: a Primeira Geração de Mestres em Artes da UFMS com previsão de publicação para o 2º semestre de 2026 representa mais do que o lançamento de uma obra coletiva. Trata-se de um marco simbólico e histórico para a consolidação da formação em Artes no estado e, sobretudo, para o reconhecimento de uma geração que inaugura novos caminhos na pesquisa e na prática artística no Centro-Oeste brasileiro.

Os primeiros mestres formados pelo Programa de Pós-Graduação em Artes (Prof-Artes) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul não apenas concluíram um ciclo acadêmico. Nós, integrantes dessa primeira geração, passamos a ocupar espaços diversos na educação, na cultura e na produção artística. Vindos de áreas como Artes Visuais, Música, Artes Cênicas, Teatro e Dança, esses profissionais hoje atuam em cidades como Dourados, Corumbá, Maracaju e Campo Grande, ampliando o alcance da formação para além da capital.

Registrar essas trajetórias em um e-book é, antes de tudo, um gesto político e pedagógico. Em um país onde a memória das Artes e da educação frequentemente é negligenciada, sistematizar experiências, narrativas e percursos profissionais significa afirmar a importância da área como campo de conhecimento legítimo, crítico e transformador.

Mais do que reunir relatos, a obra evidencia a potência das poéticas que emergem de contextos locais, marcados por especificidades culturais e sociais próprias de Mato Grosso do Sul. Ao dar visibilidade a essas produções, o livro contribui para descentralizar o olhar sobre a arte no Brasil, historicamente concentrado em grandes centros, e reforça a relevância de iniciativas que fortalecem a interiorização da pós-graduação.

Outro aspecto relevante é o diálogo entre gerações: a participação de professores doutores no prefácio da obra amplia a reflexão sobre os desafios enfrentados na criação e consolidação do curso, ao mesmo tempo em que aponta para perspectivas futuras no campo das Artes.

Mais do que celebrar uma conquista, este e-book convida à reflexão. Que caminhos queremos para a formação em Artes? Como garantir que essas trajetórias continuem se expandindo e impactando diferentes territórios? E, sobretudo, como transformar experiências individuais em memória coletiva?

Ao lançar luz sobre a primeira geração de mestres em Artes da UFMS, esta publicação não apenas registra o passado recente, mas projeta possibilidades para o futuro. E isso, por si só, já a torna uma obra singular.

Por Alex Barbosa de Lima