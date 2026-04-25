É hoje! Dia D da vacinação contra gripe tem plantão em 24 unidades e ponto central na Praça Ary Coelho neste sábado (25)

Campo Grande realiza neste sábado (25) mais uma mobilização da campanha de vacinação contra a gripe, com destaque para um ponto especial montado na Praça Ary Coelho, no Centro, com atendimento das 8h às 16h.
Além disso, 24 unidades de saúde estarão abertas em diferentes regiões da cidade, funcionando das 7h30 às 16h45.
A iniciativa tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população, principalmente para quem encontra dificuldade em buscar atendimento durante os dias úteis.
Confira os locais de vacinação:
Distrito Segredo
- USF Paraíso
- E.M. Prof. João Cândido de Souza (período da manhã, a partir das 8h)
Distrito Lagoa
- USF Caiçara
- USF Antártica
- USF Vila Fernanda
- USF Tarumã
- USF Santa Emília
Distrito Imbirussu
- USF Aero Itália
- USF Silvia Regina
- USF Serradinho
- USF Zé Pereira
- USF Albino Coimbra
Distrito Prosa/Centro
- USF Noroeste
- USF Nova Bahia
- USF 26 de Agosto
Distrito Anhanduizinho
- USF Alves Pereira
- USF Dona Neta
- USF Anhanduí
- USF Dom Antônio
- USF Paulo Coelho
- USF Los Angeles
Distrito Bandeira
- USF Universitário
- USF Mape
- USF Tiradentes
- USF Cristo Redentor
Além das unidades, também haverá vacinação no Jardim Anache, durante o Mutirão Todos em Ação, no período da manhã.
Apesar da ampliação dos pontos, a procura ainda é considerada baixa, enquanto os casos de gripe seguem em crescimento. Por isso, a recomendação é que o público prioritário aproveite o Dia D para se proteger.
A orientação é levar documento pessoal e, se possível, a carteira de vacinação.