É hoje! Dia D da vacinação contra gripe tem plantão em 24 unidades e ponto central na Praça Ary Coelho neste sábado (25)

Campo Grande realiza neste sábado (25) mais uma mobilização da campanha de vacinação contra a gripe, com destaque para um ponto especial montado na Praça Ary Coelho, no Centro, com atendimento das 8h às 16h.

Além disso, 24 unidades de saúde estarão abertas em diferentes regiões da cidade, funcionando das 7h30 às 16h45.

A iniciativa tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população, principalmente para quem encontra dificuldade em buscar atendimento durante os dias úteis.

Confira os locais de vacinação:

Distrito Segredo

USF Paraíso

E.M. Prof. João Cândido de Souza (período da manhã, a partir das 8h)

Distrito Lagoa

USF Caiçara

USF Antártica

USF Vila Fernanda

USF Tarumã

USF Santa Emília

Distrito Imbirussu

USF Aero Itália

USF Silvia Regina

USF Serradinho

USF Zé Pereira

USF Albino Coimbra

Distrito Prosa/Centro

USF Noroeste

USF Nova Bahia

USF 26 de Agosto

Distrito Anhanduizinho

USF Alves Pereira

USF Dona Neta

USF Anhanduí

USF Dom Antônio

USF Paulo Coelho

USF Los Angeles

Distrito Bandeira

USF Universitário

USF Mape

USF Tiradentes

USF Cristo Redentor

Além das unidades, também haverá vacinação no Jardim Anache, durante o Mutirão Todos em Ação, no período da manhã.

Apesar da ampliação dos pontos, a procura ainda é considerada baixa, enquanto os casos de gripe seguem em crescimento. Por isso, a recomendação é que o público prioritário aproveite o Dia D para se proteger.

A orientação é levar documento pessoal e, se possível, a carteira de vacinação.