Motociclista morre ao perder controle da direção e bater contra árvore em Campo Grande

Motociclista de 43 anos morreu após colidir contra uma árvore na madrugada deste domingo (15), no bairro Jardim Campo Alto, em Campo Grande. O óbito foi constatado por equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) por volta das 3h30, ainda no local do acidente.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem seguia pela Rua José Carlos da Silva Almeida, no sentido sul-norte, quando perdeu o controle da direção, fez um desvio para a esquerda e bateu contra a árvore. A suspeita é de que ele tenha sofrido o acidente sozinho, já que a perícia técnica não encontrou testemunhas nem câmeras de segurança que indicassem a participação de outro veículo.

A colisão aconteceu por volta das 2h47 e, devido à força do impacto, a vítima morreu antes de receber atendimento médico.

Durante os trabalhos, os policiais localizaram com o motociclista objetos pessoais, entre eles celular, carteira com R$ 255 em dinheiro e uma corrente dourada.