Temperaturas chegam a 37ºC e há chance de chuva isolada em MS

Previsão do Cemtec indica calor em todas as regiões e possibilidades de pancadas típicas de verão neste domingo (15)

O domingo (15) será de calor em Mato Grosso do Sul, com temperaturas elevadas em praticamente todas as regiões do Estado. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as máximas podem alcançar 37°C, especialmente nas regiões Pantanal e Leste.

Em Corumbá, os termômetros variam entre 25°C e 37°C, enquanto Aquidauana deve registrar mínima de 24°C e máxima também de 37°C. Porto Murtinho tem previsão de 25°C a 35°C.

Na Capital, Campo Grande, a temperatura deve oscilar entre 24°C e 35°C, com sol entre nuvens e possibilidade de pancadas isoladas ao longo do dia.

Na região Norte, Coxim terá mínima de 23°C e máxima de 36°C. Camapuã varia entre 22°C e 34°C, com indicativo de chuva passageira. No Leste, Paranaíba deve marcar 23°C a 33°C e Três Lagoas, 23°C a 36°C.

Já no Sul do Estado, Dourados e Ponta Porã apresentam variação entre 22°C e 33°C. Em Iguatemi, os termômetros ficam entre 22°C e 34°C. Anaurilândia pode atingir 37°C, uma das maiores temperaturas previstas para o dia.

Segundo o Cemtec, as instabilidades previstas são típicas do período de verão e devem ocorrer de forma pontual, principalmente entre a tarde e a noite.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram