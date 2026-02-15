Domingo de Carnaval tem programação gratuita para crianças, blocos e shows em MS

Campo Grande e cidades do interior reúnem matinês, desfiles e festas ao longo do dia

O domingo (15) de Carnaval será marcado por uma programação extensa e gratuita em Campo Grande e em diversos municípios do interior de Mato Grosso do Sul. A agenda inclui bailinhos infantis, blocos tradicionais, shows e eventos voltados para toda a família.

Campo Grande

Na Capital, o público infantil ganha destaque com o Bloquinho do Brincar, no Pátio Central Shopping, a partir das 15h, com desfile de fantasias e atividades lúdicas. No mesmo horário, o Shopping Bosque dos Ipês promove o Carnavalzinho do Bosque, com oficinas, pintura facial e programação para crianças e pets.

O Shopping Campo Grande e o Norte Sul Plaza também entram na folia com atividades recreativas, cortejos e bailinhos a partir das 15h.

Para quem busca blocos de rua, o Capivara Blasé ocupa a Esplanada Ferroviária das 15h à meia-noite, com shows e DJs. O Bloco DJ Também Samba leva sets de psytrance ao Vizú Ateliê Bar, a partir das 16h.

A Feira do Bosque da Paz realiza a edição especial BosqueFolia, das 9h às 15h, com concurso de fantasias e atrações culturais. Já o Dragons Beer recebe a banda UsKaradaKombi às 18h, com entrada gratuita até 19h30.

À noite, o Ponto Bar sedia o camarote do Bloco do Buraco Quente, às 20h. O Vexame Bar funciona como ponto de apoio para foliões da Esplanada a partir das 17h.

Interior

Em Corumbá, o destaque é o desfile das escolas de samba na Avenida General Rondon, a partir das 16h, além das programações Casario Folia e Jardim Folia.

Paranaíba realiza o Carnaíba, com matinê familiar a partir das 15h na praça central.

Em Rio Verde de Mato Grosso, o Rio Verde Folia 2026 começa com matinê às 16h e segue à noite com shows musicais na Praça das Américas.

Já em Jardim, a programação na Praça do Encontro inclui matinê às 16h, aula de zumba às 18h30 e shows noturnos a partir das 21h.

Rochedo também aposta na programação para toda a família, com matinê às 16h na Praça de Eventos Helena Rezende Ribeiro e shows à noite.

A maioria das atrações tem entrada gratuita, reforçando o caráter popular da festa neste domingo de Carnaval em Mato Grosso do Sul.

