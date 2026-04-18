Motociclista fica ferido após colisão com carro em cruzamento de Dourados

Acidente ocorreu na manhã deste sábado no Jardim Água Boa; vítima foi socorrida pelo Samu

Um homem identificado como Leonardo ficou ferido após um acidente envolvendo carro e moto na manhã deste sábado (18), no bairro Jardim Água Boa, em Dourados.

A colisão aconteceu por volta das 10h, no cruzamento da Avenida Hayel Bon Faker com a Rua Mozart Calheiros.

Segundo informações apuradas pelo Dourados News junto a testemunhas, o motociclista havia saído de uma farmácia e atravessava a via no momento em que o semáforo estava aberto para o condutor de um veículo Chevrolet Onix.

Com o impacto, a vítima sofreu ferimentos na perna. Ele foi atendido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), estava consciente e orientado, e não apresentava sinais aparentes de fratura.

Após os primeiros socorros, o homem foi encaminhado ao Hospital da Vida para avaliação médica.

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