Delegação de Campo Grande tem destaque na bocha nos Jogos da Melhor Idade em Ponta Porã

Capital lidera chaves na competição que reúne atletas idosos de 25 municípios do Estado

A delegação de Campo Grande tem se destacado nos Jogos da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul, realizados entre os dias 14 e 19 de abril, em Ponta Porã. As disputas ocorrem no Centro de Tradições Gaúchas e no Itapema Iate Clube.

A participação da Capital conta com acompanhamento da Fundação Municipal de Esportes em todas as etapas da competição. O evento reúne 218 atletas de 25 municípios, que disputam a modalidade de bocha nas categorias A, para idades entre 60 e 67 anos, B, de 68 a 77 anos, e C, acima de 78 anos.

As equipes de Campo Grande apresentam bom desempenho nas partidas e já lideram algumas chaves. A delegação é formada por 12 atletas, sendo seis mulheres e seis homens.

Entre os participantes está Hortência Maria Gobbi, de 91 anos, que compete na categoria C. “Me sinto maravilhosa jogando bocha representando Campo Grande. É uma maravilha jogar com as minhas companheiras”, afirma.

Outro representante é Edison dos Santos, de 83 anos, também da categoria C. “Estou aqui representando Campo Grande e estamos lutando para conseguir um lugar melhor para a nossa capital. É um orgulho representar nossa capital”, destaca.

De acordo com o chefe da delegação e coordenador de eventos esportivos da Funesp, Joacir Gabardo, a equipe mantém expectativa positiva. “A delegação é composta por 12 atletas, sendo seis mulheres e seis homens. Nossas equipes já jogam juntas há bastante tempo e participaram de outras edições. Inclusive, já temos três equipes classificadas em primeiro lugar da chave até o momento”, explica.

Os Jogos da Melhor Idade reúnem modalidades como bocha, dança e voleibol adaptado, com foco na promoção da saúde, da convivência social e da participação da pessoa idosa em atividades esportivas.

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