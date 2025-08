Caminhão invade campus da UFMS após colisão em rotatória

Um caminhão carregado de areia invadiu o campus da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) na noite desta terça-feira (5), após se envolver em uma colisão com uma picape na rotatória próxima à entrada da instituição. O impacto derrubou parte das grades de proteção da universidade.

De acordo com informações preliminares, a picape teria invadido a rotatória, provocando a batida. O caminhão perdeu o controle, atravessou o canteiro e atingiu a estrutura da universidade. O outro veículo foi parar do outro lado da pista com a parte frontal destruída.

Não há confirmação sobre o estado de saúde dos motoristas. A região onde ocorreu o acidente registra ocorrências frequentes, principalmente nas imediações da rotatória.