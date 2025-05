Motociclista de 22 anos morre após ser atropelado por caminhão na BR-163 em Campo Grande

Acidente envolveu três veículos e causou lentidão no trânsito na saída para Cuiabá; vítima foi arremessada para pista contrária

Um grave acidente registrado na tarde desta quinta-feira (15) resultou na morte de Lucas Andrade Cardoso, de 22 anos, na BR-163, região do Jardim Veraneio, em Campo Grande. Ele pilotava uma motocicleta Honda Titan 150 quando colidiu com a traseira de um Ford Ka, foi arremessado para a pista contrária e acabou sendo atropelado por um caminhão.

A colisão aconteceu no quilômetro 485 da rodovia, no trecho do anel viário que liga a Capital à saída para Cuiabá. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Lucas seguia no mesmo sentido que o Ford Ka quando bateu na traseira do veículo. O impacto o lançou para o lado oposto da via, onde um caminhão refrigerado, que havia acabado de fazer uma entrega em uma empresa nas imediações, não conseguiu frear a tempo e o atingiu.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram rapidamente ao local e tentaram reanimar o motociclista, que sofreu parada cardiorrespiratória. Apesar dos esforços, ele não resistiu aos ferimentos.

